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Kahramanmaraş'ta Düğünde Kavga Çıktı

Kahramanmaraş'ta Düğünde Kavga Çıktı
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Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki bir düğün eğlencesinde çıkan kavga cep telefonu kameralarına yansıdı. Olay sırasında taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sonrası polis ekipleri olay yerine sevk edildi, yaralanan olmadığı öğrenildi.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir düğünde kavga çıktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Divanlı Mahallesi'nde bir düğün eğlencesinde meydana geldi. Düğün sırasında taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yumrukların havada uçuştuğu anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde çok sayıda kişinin kavgaya karıştığı ve çevredekilerin araya girmeye çalıştığı anlar yer aldı.

Kavga sonrası olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre kavga sırasında yaralanan olmadığı öğrenilirken, polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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