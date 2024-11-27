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Kahramanmaraş'ta Düğünde Açılan Ateşle Bir Kadın Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş'ta Düğünde Açılan Ateşle Bir Kadın Hayatını Kaybetti
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Kahramanmaraş'ta düğün sırasında havaya ateş açılması sonucu başına isabet eden mermiyle hayatını kaybeden Kevser Bozkurt'un ölümüyle ilgili bir kişi tutuklandı. Olayda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta evinin önünde oturan Kevser Bozkurt'u düğünde havaya ateş açarak öldürdüğü iddiasıyla yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 8 Ağustos'ta Elbistan ilçesi Çiçek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre saat 18.20 sularında evinin önünde oturan Kevser Bozkurt, başına isabet eden yorgun mermi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayla ilgili jandarma çalışma başlattı. Yapılan incelemede olay günü yakın çevrede düğün olduğu ve düğünde 6 kişide silah bulunduğu tespit edildi. Ekipler olayla ilgili dün 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Alınan ifadeler ve mermi çekirdeği örneğinden yola çıkan ekipler, şüphelilerden G.T.'nin (28) silahından çıkan merminin Bozkurt'a isabet ettiğini belirledi. Ayrıca 6 şüpheliden A.A. (37) ve H.Ç.'nin de (21) düğün esnasında havaya ateş ettiği belirlendi. Evlerde yapılan aramalarda da düğünde kullanılan silah ele geçirildi. Düğünde havaya ateş açanlara 'genel güvenliği kasten tehlikeye sokma' suçundan, Bozkurt'u öldüren şüpheliye ise 'adam öldürme'den işlem yapıldı. Şüpheli G.T., ifadesinin alınmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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