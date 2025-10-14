Kahramanmaraş'ta Drift Yapan Sürücüye 91 Bin Lira Ceza

Kahramanmaraş'ta trafikte drift atarak tehlikeye neden olan sürücüye 91 bin lira cezai işlem uygulandı.

Onikişubat İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 10 Ekim 2025 tarihinde saat 04.02'de Maarif Mahallesi Kahramanmaraş Batı Çevre Yolu üniversite kavşağında drift atan BMW marka otomobilin sosyal medyaya yansıyan görüntüleri üzerine harekete geçti. Yapılan çalışma sonucu aracın sürücüsü kısa sürede yakalandı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince sürücüye 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 36/3-C ve 67/1-D maddeleri gereğince toplam 91 bin 554 TL idari para cezası uygulandı. Şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - KAHRAMANMARAŞ