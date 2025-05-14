Kahramanmaraş'ta Drift Yapan Sürücüye 46 Bin TL Ceza

Kahramanmaraş'ta drift yapan sürücüye 46 bin 392 lira ceza

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta polis ekipleri, trafikte seyir halindeyken drift atan sürücüye 46 bin 392 lira idari para cezası uyguladı.

Edinilen bilgiye göre olay, Dulkadiroğlu ilçesi Egemenlik Mahallesi 8. Sokak üzerinde meydana geldi. M.M.T. isimli sürücü otomobili ile karayolu üzerinde drift yaptığı görüldü. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, plakadan yola çıkarak sürücünün kimliğini belirledi.

Yapılan çalışma sonucunda, Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddesi uyarınca cezai işlem uygulandı. Sürücüye, 'Herhangi bir zorunluluk olmaksızın, aracın ani yön değiştirmesi veya kendi etrafında döndürülmesi (drift)' suçundan 46 bin 392 TL para cezası kesildi.

Ayrıca sürücünün ehliyeti 60 gün süreyle geri alınırken, otomobil de aynı süreyle trafikten men edildi.