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Kahramanmaraş'ta Dolandırıcılıkla Mücadele: 4 Şüpheli Tutuklandı

Kahramanmaraş'ta Dolandırıcılıkla Mücadele: 4 Şüpheli Tutuklandı
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Kahramanmaraş merkezli sosyal medya ve alışveriş sitelerinde dolandırıcılık yapan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Şüphelilerin 10 milyon TL'lik dolandırıcılık yaptığı tespit edildi.

Kahramanmaraş merkezli 3 ilde sosyal medya ve alışveriş siteleri üzerinden vatandaşları dolandıran şahıslara yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "bilişim sistemleri kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçunu işlediği öne sürülen şahıslara yönelik çalışma yapıldı.

Yapılan çalışmalarda şüphelilerin sosyal medya ve alışveriş siteleri üzerinden beyaz eşya, klima gibi ürün satışı yaptıkları ve akabinde sahte sitelerine yönlendirmek suretiyle birçok vatandaşı dolandırdıkları ve banka hesaplarında yaklaşık 10 milyon TL işlem hacminin olduğu tespit edildi. Polis bu tespitlerin ardında şüphelilerin yakalanması için Kahramanmaraş, Osmaniye ve Mersin'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 8 şüpheliden H.Ç. ve Ö.E. isimli şahısların cezaevinde olduğu tespit edilirken olayla ilgili 6 şüpheli yakalandı. Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. 6 şüpheliden H.K. serbest bırakılırken, A.G. adli kontrol tedbiri uygulandı. M.A., G.G., A.G. ve S.T. ise tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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