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Kahramanmaraş'ta Devre Mülk Dolandırıcılığı: 10 Kişi Tutuklandı

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Kahramanmaraş'ta devre mülk dolandırıcılığı yaptığı iddia edilen 10 kişi tutuklandı. Şüphelilerin, vatandaşları 30 milyon TL zarara uğratarak dolandırdıkları belirlendi. Eş zamanlı operasyonda dijital materyaller ve suç unsurları ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta devre mülk dolandırıcılığı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta devre mülk vaadiyle vatandaşları dolandırdığı öne sürülen 10 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı, Tehdit, Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirme, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerinin Aklanması" suçlarını işleyen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kahramanmaraş merkezli Gaziantep, Manisa, Balıkesir, Muğla, Osmaniye'de iki gün önce düzenlenen eş zamanlı operasyonda toplam 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ve işyerlerinde yapılan aramalar neticesinde çok sayıda dijital materyaller ile suç unsuru evrak ve dokümanlara el konuldu.

Yapılan çalışmalarda şüphelilerin, müşterilerini yaklaşık 30.000.000 TL zarara uğratarak dolandırıldıkları tespit edilmiş, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama yöntemi ile elde ettikleri değerlendirilen, 100 devre mülk hissesine, 3 araca, banka, elektronik hesaplarına ve şirket hesabına el koyma kararı alındı.

İfadeleri alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından 10 şüpheli de tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta Devre Mülk Dolandırıcılığı: 10 Kişi Tutuklandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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