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Kahramanmaraş'ta Devre Mülk Dolandırıcılığı: 10 Kişi Tutuklandı

Kahramanmaraş'ta Devre Mülk Dolandırıcılığı: 10 Kişi Tutuklandı
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Kahramanmaraş'ta devre mülk vaadiyle vatandaşları dolandırdığı öne sürülen 10 kişi, düzenlenen operasyonla tutuklandı. Şüphelilerin toplamda yaklaşık 30 milyon lira dolandırdığı ve çok sayıda suç unsuru ele geçirildiği belirtildi.

Kahramanmaraş'ta devre mülk vaadiyle vatandaşları dolandırdığı öne sürülen 10 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri savcılık koordinesinde, devre mülk dolandırıcılığına yönelik çalışma başlattı. Kahramanmaraş merkezli Gaziantep, Manisa, Balıkesir, Muğla, Osmaniye'de önceki gün düzenlenen eş zamanlı operasyonda toplam 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adres ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile suç unsuru evrak ve dokümana el konuldu. Yapılan incelemede, müşterilerini yaklaşık 30 milyon lira dolandırdığı tespit edilen şüphelilerin suçtan elde ettiği 100 devre mülk hissesine, 3 araca, banka, elektronik ve şirket hesabına el kondu. İfadeleri alınan 10 şüpheli sevk edildikleri adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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