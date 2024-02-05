Kahramanmaraş'ta Depremle İlgili 94 Davanın Açıldığı Açıklandı

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, bu zamana kadar depremle alakalı 94 davanın açıldığı bildirildi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "6 Şubat günü saat 04.17'de Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde 7,7 ve saat 13.24'te Elbistan ilçelerinde 7,6 büyüklüğünde iki ayrı deprem meydana gelmiş, Kahramanmaraş il merkezi ile Pazarcık ve Türkoğlu ilçelerindeki bazı binalarda oluşan çökme ve hasar neticesi çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybedip ve yaralanmıştır" denildi.

Yazılı açıklamanın devamında ise Başsavcılık şunlara yer verdi:

"Meydana gelen bu vahim olay neticesi Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığımızca adli soruşturmalar başlatılıp bu soruşturmaların daha etkin ve seri bir şekilde yürütülmesi için deprem soruşturmaları bürosu oluşturulmuştur. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Soruşturmaları Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında bugüne kadar 94 soruşturma dosyası hakkında Kahramanmaraş Ağır Ceza Mahkemelerine iddianame tanzim edilerek dava açılmıştır. Kahramanmaraş Deprem Soruşturmaları Bürosunca düzenlenen iddianamelerin büyük çoğunluğu tutuklusu bulunan dosyalara yönelik olup, 5 Şubat 2024 tarihi itibariyle Deprem Soruşturmaları Bürosu nezdinde tutuklusu bulunan tüm soruşturma dosyaları tamamlanarak iddianameleri tanzim edilip davaları açılmış ve büromuz nezdinde tutuklusu bulunan herhangi bir soruşturma dosyası kalmamıştır. Kahramanmaraş Deprem Soruşturmaları Bürosu nezdinde halihazırda 628 soruşturma dosyası derdest durumda olup bu dosyalar kapsamında herhangi bir tutuklu şüpheli bulunmamaktadır. Söz konusu derdest dosyalar ile ilgili iş ve işlemler de en kısa sürede tamamlanarak hukuki neticeye bağlanacaktır. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığımız mülhakat Türkoğlu Cumhuriyet Savcılığı Deprem Soruşturmaları Bürosunca da bugüne kadar Asliye Ceza Mahkemesine 11 iddianame, Ağır Ceza Mahkemesine düzenlenmek üzere 6 fezleke tanzim edilmiş, derdest kalan 18 soruşturma dosyası ile ilgili iş ve işlemler en kısa sürede tamamlanarak hukuki neticeye bağlanacaktır. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığımız mülhakat Pazarcık Cumhuriyet Savcılığı Deprem Soruşturmaları Bürosunca da bugüne kadar Asliye Ceza Mahkemesine 3 iddianame, Ağır Ceza Mahkemesine düzenlenmek üzere 8 fezleke tanzim edilmiş, derdest kalan 28 soruşturma dosyası ile ilgili iş ve işlemler en kısa sürede tamamlanarak hukuki neticeye bağlanacaktır." - KAHRAMANMARAŞ