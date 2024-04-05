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Kahramanmaraş'ta deprem sonrası bulunan çelik kasalar için komisyon oluşturuldu

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Kahramanmaraş, Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonucu, yıkılan binaların enkazlarında çıkartılan ve sahipleri tespit edilemeyen buluntu çelik kasalar için komisyon oluşturuldu.

Çelik kasaların açılması, içerisindeki malzemelerin tespiti ve sahiplerinin bulunarak tesliminin sağlanması veya sahiplerinin tespitinin mümkün olmadığı durumda ilgili kurumlara teslimi amacıyla, Kahramanmaraş Valiliği'nin ilgi sayılı Olurları ile komisyon oluşturuldu.

Enkazdan çıkarılan ve sahibi belirlenemeyen toplam 197 çelik kasa, 11 Mart 2024 günü komisyon eşliğinde açılmaya başlanmış, 3 Nisan 2024 günü kasaların tamamı açılmış olup, 119 kasanın boş olduğu, 57 kasada değersiz evrak ve eşyanın bulunduğu ve 21 kasada ise 5 kilo 090 gram ağırlığında altın ziynet eşyası, 21 çeyrek altın, 1 altın kolye ucu, 3 altın kaplama kol saati, 2 gümüş bileklik ve 4 çift gümüş küpe, 458 bin 198 Türk Lirası, 5 bin 700 Amerikan Doları, 404 Euro, 1 Mark ve eski madeni paralar, 3 silah ve 397 fişek, 38 parça tarihi eser, 960 uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı tedavisinde kullanılan yeşil ve kırmızı reçeteye tabi çeşitli markalarda hap çıktığı belirtildi.

Kasaların açılması sonrası sahipleri tespit edilen toplam 18 kasa ve kasa içerisinde bulunan 4 kilo 654 gram ağırlığında ziynet eşyası, 10 çeyrek altın, 1 altın kolye ucu, 3 altın kaplama kol saati ve 2 gümüş bileklik ve 4 çift gümüş küpe, 411 bin Türk Lirası, 58 bin 700 Amerikan Doları, 404 Euro, 1 mark madeni para ve eski madeni Türk Liraları ve evraklar sahiplerine 38 parça tarihi eser Kahramanmaraş Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Toplamda açılmış olan 60 kasanın hak sahiplerine ulaşılması amacıyla gerekli çalışmalar devam etmekte. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kahramanmaraş Elbistan Deprem Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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