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Kahramanmaraş'ta Deprem Konutlarındaki Yangın Paniğe Neden Oldu

Kahramanmaraş'ta Deprem Konutlarındaki Yangın Paniğe Neden Oldu
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Kahramanmaraş'ta deprem konutlarında çalışan işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın, içeride kimsenin olmaması sayesinde büyük bir facianın önüne geçti. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı ve soruşturma başlatıldı.

Kahramanmaraş'ta deprem konutlarında çalışan işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Yangın paniğe neden olurken, konteyner içerisinde kimsenin bulunmaması facianın önüne geçti.

Yangın, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Yeni Şehir Mahallesi'nde meydana geldi. Deprem konutlarının inşaatında çalışan işçilerin kaldığı 2 katlı konteynerin ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların kısa sürede yayılması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede büyüyerek konteyneri etkisi altına alırken, içeride kimsenin olmaması muhtemel bir facianın önüne geçti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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