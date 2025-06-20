Kahramanmaraş'ta Depo Yangını: Gökyüzü Kara Dumanlarla Kaplandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta bir depoda çıkan yangın nedeniyle gökyüzü siyah dumanlarla kaplandı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü, olayda maddi zarar oluştu.

Depo yangındı, gökyüzünü siyah dumanlar kapladı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir depoda çıkan yangın nedeniyle göküyüzünü kara dumanlar kaplarken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü.

Yangın, Dulkadiroğlu İlçesi Elmalar Mahallesindeki bir çiftliğin deposunda çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangına ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Gökyüzünün kara dumanlarla kaplanmasına neden olan yangına müdahale eden ekipler alevleri söndürdü.

Soğutma çalışması yapılan yangın nedeniyle maddi zarar meydana geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY - 3.Sayfa
Düğün salonu değil üniversite kampüsü! Dansöz ile final yaptılar

Düğün salonu değil üniversite kampüsü! Dansöz ile final yaptılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail'den kaçan 5 bin kişi Güney Kıbrıs'a yerleşti

İsrail'den büyük kaçış! Binlerce kişi soluğu o ülkede aldı
Avrupa ülkesi savaşta İran'dan yana tavır aldı: İsrail suç çetesi tarafından yönetiliyor

Avrupa ülkesi savaşta İran'dan yana tavır aldı
Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'ten bikinili dans performansı

Yüsra Geyik'ten kızgın kumlarda bikinili dans
9 yaşındaki Yasemin'i öldüren kuzenden kan donduran itiraf: Denk geldi

9 yaşındaki Yasemin'i öldüren kuzenden kan donduran itiraf: Denk geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Trump'ı uyardı: Oyuna gelme

İsrail'in sırtını yasladığı ülkeye böyle seslendi: Oyuna gelmeyin
İngiltere, İran'daki büyükelçilik personelini geri çekti

İngiltere'den İran hamlesi! Geri çağırdılar
Samsunspor'dan Cenk Tosun açıklaması! Transfere son noktayı koydular

Süper Lig ekibi Cenk Tosun transferinde son noktayı koydu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.