Kahramanmaraş'ta Depo Yangını: Gökyüzü Kara Dumanlarla Kaplandı

Kahramanmaraş'ta Depo Yangını: Gökyüzü Kara Dumanlarla Kaplandı
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Kahramanmaraş'ta bir çiftliğin deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni araştırılıyor ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta bir depoda çıkan yangın nedeniyle gökyüzünü kara dumanlar kaplarken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü.

Dulkadiroğlu ilçesi Elmalar Mahallesi'ndeki bir çiftliğin deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Gökyüzünü kara dumanlar kaplarken, yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışması yapılırken, maddi hasara yol açan yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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