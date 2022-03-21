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Kahramanmaraş'ta depo yangını

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kahramanmaraş'ta depo yangını

Kahramanmaraş'ta içerisinde tahta paletlerin olduğu depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kahramanmaraş'ta içerisinde tahta paletlerin olduğu depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Dulkadiroğlu İlçesi Yahya Kemal Mahallesi'ndeki bir depoda çıktı. 100 metrekarelik alan içerisinde tahta paletlerin olduğu depoda çıkan yangına ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Hızla büyüyen yangına ekipler müdahale ederek yangını söndürdü. Çıkan yangında can kaybı yaşanmazken, depoda maddi hasar oluştu.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta depo yangını

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Haberler

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