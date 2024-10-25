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Kahramanmaraş'ta Demir Kapı Seferberliği: Genç İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta Demir Kapı Seferberliği: Genç İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
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Kahramanmaraş'ta bir genç, demir kapıdan atlarken elini demire saplayarak mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan gencin sağlık durumu iyi.

Kahramanmaraş'ta demir kapıdan atlarken eli demire saplanan genci itfaiye kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Dulkadiroğlu ilçesi Şeyh Adil Mahallesi mezarlığında meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen genç, akşam saatlerinde demir kapının üzerinden atlayarak geçmek istedi.

Eli kapının demirine saplanan genci kurtarmak için olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile genç bulunduğu yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kurtarma İtfaiye 3-sayfa Yaşam Olay

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