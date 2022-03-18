Kahramanmaraş'ta DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı - Haberler

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Kahramanmaraş'ta DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kahramanmaraş'ta DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Kahramanmaraş'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta terör örgütü Deaş'a yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı. Yürütülen çalışmada, 2013-2016 yılları arasında DEAŞ Silahlı Terör Örgütü içerisinde Suriye'nin çatışma bölgelerinde örgütün silahlı eylemlerine katıldıkları ve daha sonraki yıllarda Türkiye'ye giriş yaparak Kahramanmaraş'ta yaşamaya başladıkları tespit edildi. Olayla ilgili, A.B., H.K. ve M.A. isimli 3 şüpheli düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KAHRAMANMARAŞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş, Terör Örgütü, Terör, DEAŞ, 3. Sayfa, Haberler

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