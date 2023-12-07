Kahramanmaraş'ta DEAŞ Operasyonu: 18 Kişi Tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli 5 ilde terör örgütü DEAŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 18 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş merkezli 5 ilde, 'DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları ile başlatılan soruşturma çerçevesinde İl Jandarma Komutanlığı Terörle Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyonlar düzenlendi. Yabancı uyruklu 18 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda Kahramanmaraş'ta 11, Hatay'da 3, Gaziantep'te 2, Kilis'te 1 ve Kayseri'de 1 olmak üzere 18 kişi yakalandı.

Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramada; 24 cep telefonu, 19 sim kart, 1 notebook, 8 hafıza kartı, 4 USB bellek, 1 sikke, 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 18 şahıs adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ