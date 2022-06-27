Kahramanmaraş'ta çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi - Haberler

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Kahramanmaraş'ta çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kahramanmaraş'ta çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda terör örgütüne ait depoda çok sayıda silah, mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda terör örgütüne ait depoda çok sayıda silah, mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri Çağlayancerit ilçesi Engizekler kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik Şehit Jandarma Er Muharrem Özkan Operasyonu düzenledi. Düzenlenen operasyonda geçmiş yıllarda kullanıldığı değerlendirilen depo içerisinde çok sayıda silah, mühimmat ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. - KAHRAMANMARAŞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş 3. Sayfa Haberler

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