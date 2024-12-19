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Kahramanmaraş'ta Cinayet Gibi Kazada Sürücü 4.5 Ay Sonra Tahliye Oldu: Aile Tepki Gösterdi

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Kahramanmaraş'ta kırmızı ışık ihlali ve hız limitini aşarak Irmak Culha'nın ölümüne sebep olan sürücü, 4.5 ay sonra tahliye oldu. Acılı aile, adaletin sağlanmadığını belirterek tepkilerini dile getirdi.

Cinayet gibi kazada kamerada: Sürücünün 179 gün sonra tahliye kararına aile tepki gösterdi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta hız sınırı ve kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen sürücü yaya geçidinde Irmak Culha'ya çarparak ölümüne sebep olmuş, tutuklandıktan sonrada 4.5 ay içerisinde tahliye olmuştu. Aile bu duruma tepki göstererek gözyaşlarına boğuldu.

Kahramanmaraş'ta 27 Haziran 2024 günü akşam saatlerinde 3 şeritli bir yolda yolun karşısına geçmesi istediği anda kırmızı ışık ihlali yapan ve hız limitini aşan otomobil sürücüsünün çarpması sonucu gerçekleşen kazadaçarpmanın etkisiyle metrelerce fırlayarak asfalta düşen Irmak Çulha ağır yaralı olarak KSÜ Tıp Fakültesi'nde tedavi altına alınmasının ardından verdiği 2 günlük yaşam mücadelesini kaybederek yaşamını yitirmişti.

Ölüme sebep olan sürücü F.S. önce tutuklanmış ancak 4.5 ay sonra tahliye olmuştu. Genç kızın acılı annesi Hanım Culha, bu duruma tepki göstererek "Benim kızım kural ihlali dahi yapmamışken hiçbirsuçu yokken suç kaydı olan bir cani tarafından katledildi. Katledildi diyorum; çünkü kaza değildi bu, cinayetti. Ama 4,5 ay yattı ve bir masum canı öldürmesine rağmen dışarıda geziyor. Şu anda belki başka Irmak'ları öldürecek. Biz adaletten yardım istiyoruz; 'onlara sığınıyoruz' dedik, 'onlara güveniyoruz' dedik ama salıverildi dışarıya, biz bunu istemiyoruz. Herkes cezasını çekmeli. Benim gencecik çocuğum mezarda yatıyor. O dışarıda serbestçe geziyor, biz bunu istemiyoruz adaletimizden. Benim çocuğumun hayalleri vardı, Kaymakamlık sınavına hazırlanıyordu hedefleri vardı. 'Ben Kaymakam olacağım' diyordu" ifadelerinde bulundu.

"En ağır cezayı alsın başka Ayşeler ölmesin"

Kazada hayatını kaybeden talihsiz genç kızın acılı kardeşi Çağlar Culha, ise canice öldürülen kardeşi Irmak Culha'nın katili F.S.'nin, 4,5 ay sonra beraat etmesi ile ile ilgili, "Kardeşim Irmak, Furkan adı verilen bir cani, bir katil, insanlık dışı biri tarafından öldürüldü. Edinilen kaza görüntülerinde kayıtlara göre katil kardeşime çarptığı noktadan önceki ışıklarda da aracı ile makas atarak ilerlediği görgü tanıklarının ifadesinde de yer aldı. Yaya geçidinin üzerinde kırmızı ışık ihlali yaparak kardeşime çarpıyor. Kardeşim Irmak'a çarptığı anda frene basmak yerine gaza basarak daha da hızlandığı raporlarda %100 olarak kusurlu bulunduğu belirtildi. Fakat daha 5'inci ayını doldurmadan Kahramanmaraş 3. Asliye Mahkemesi'nde bugün gerçekleşen duruşma sonrasında serbest bırakıldı. Olası kasttan ceza alması gerekirken basit taksirden ceza verilmesi de hukukun katledilmesidir. Şuan sokaklar da o kadar rahat yürüyebiliyor ki, şu an belki deKahramanmaraş'ta bir başka Irmak'ı, bir başka hayalleri söndürmek için sokaklarda. Benim kardeşim hayat dolu bir insandı. Hayatı güzel yaşamayı seviyordu, hayalleri vardı. Kaymakam olmak için gece gündüz çalışıyordu. Caninin en ağır cezası almasını istiyorum benim Irmak'ım söndü başka Irmak'lar sönmesin" dedi.

Acılı ailenin avukatlarından Muhammed Sönmez, "Hiçbir kural tanımadan, bütün uyarı ve levhalara rağmen aşırı hızlı bir şekilde kaza adı altında kanaatimizce cinayete kurban giden rahmetli Irmak Culha'nın failine verilen bu cezanın yetersiz olduğunu, verilen kararın toplumda cezasızlık algısı oluşturacağını, suçluların ıslah edilmesi ve müvekkilin ailesinin yüreğine bir damla su serpilmesi için konunun yakından takipçisi olacağız" ifadeleri yer aldı.

Acılı ailenin avukatlarından Avukat Tayfun Barış Aslan ise, "Kırmızı ışık ihlali ve kamera kayıtlarında belli olan yaya geçidinden geçerken hızını azaltmayıp frene basmayıp gencecik Irmak'ın ölümüne sebep olan sürücü maalesef taksirle adam öldürmeden ceza aldı. Savcılık bilinçli taksirden iddianame hazırlayarak tutukluluk halinin devamını talep ediyorken Irmak'ın ailesinin avukatları olarak bizler olayda olası kast olmasından kaynaklı ceza verilmesini talep ettik. Bunların hiçbiri değerlendirilmedi normal yolda giderken kazaymış gibi değerlendirilerek ceza verilmiştir" diye konuştu.

Kahramanmaraş'ta Cinayet Gibi Kazada Sürücü 4.5 Ay Sonra Tahliye Oldu: Aile Tepki Gösterdi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY - 3.Sayfa
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