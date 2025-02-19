Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TÜSİAD'ın eleştirilerine çok sert yanıt

"Ey TÜSİAD" diye söze başladı, devamında çok sert sözleri var
Kar fırtınası İstanbul'u vurdu! İlk tatil haberi geldi

Kar fırtınası İstanbul'u vurdu, bir ilçede okullar tatil edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Asker Duası' şiirini yanlış okuyan Özel'e sert sözler

Özgür Özel'i bu görüntü üzerinden vurdu: 85 milyona rezil oldu
Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yabancı hakem yönetecek

TFF'den derbi için gündem yaratacak karar

Kahramanmaraş'ta Çıkan Yangın Kısa Sürede Söndürüldü

Kahramanmaraş'ta Çıkan Yangın Kısa Sürede Söndürüldü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta, bir müstakil evde mutfaktaki çamaşır makinesinden çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın, eve yayılmadan söndürüldü; ancak ikamette maddi hasar meydana geldi.

Kahramanmaraş'ta bir ikamette çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Onikişubat İlçesi Mercimek Tepe Mahallesi'ndeki müstakil bir ikamette çıktı. Mutfaktaki çamaşır makinasından çıktığı belirlenen yangına ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın eve yayılmadan kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle ikamette maddi hasar oluştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Galatasaray'da fırtınalar estiren futbolcunun yeni adresi şaşırttı
img

Yıldız futbolcunun derbiye yetişme şansı kalmadı
img

Fenerbahçe'den En-Nesyri'yi tahtından edecek transfer hamlesi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yenidoğan Çetesi davasında yargılanan hastane müdürü: Her şeyi anlatacağım, HTS kayıtları var

Hastane müdürü HTS kayıtlarını istedi: Bakan ile konuştu
16 yaşındaki Merve, 23 yaşındaki erkek arkadaşını öldürdü: Elinde uygunsuz görüntülerim vardı

16 yaşındaki Merve, 23 yaşındaki erkek arkadaşını öldürdü
2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı

2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı
İsrail'den Şam'a hava saldırısı

İsrail gece yarısı ülkenin başkentini savaş uçaklarıyla vurdu
Ayşe Barım hakkında tahliye kararı veren hakime soruşturma

Ayşe Barım kararı hakimin başını yaktı
İmamoğlu mu Yavaş mı? 26 ilde anket yapıldı, işte çıkan sonuç

İmamoğlu mu Yavaş mı? 26 ilde anket yapıldı, işte çıkan sonuç

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.