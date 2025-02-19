Kahramanmaraş'ta Çıkan Yangın Kısa Sürede Söndürüldü
Kahramanmaraş'ta, bir müstakil evde mutfaktaki çamaşır makinesinden çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın, eve yayılmadan söndürüldü; ancak ikamette maddi hasar meydana geldi.
Kahramanmaraş'ta bir ikamette çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, Onikişubat İlçesi Mercimek Tepe Mahallesi'ndeki müstakil bir ikamette çıktı. Mutfaktaki çamaşır makinasından çıktığı belirlenen yangına ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın eve yayılmadan kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle ikamette maddi hasar oluştu. - KAHRAMANMARAŞ