Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Kahramanmaraş'ta dün çıkan orman yangını, 18 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Yangın sonrası soğutma çalışmaları devam ederken, zarar tespit çalışmaları da sürüyor.
Kahramanmaraş'ta dün öğle saatlerinde çıkan orman yangını yaklaşık 18 saat sonra kontrol altına alındı.
Yangın, Onikişubat ilçesinin Yenidemir Mahallesi'ndeki ormanlık arazideki bir evde çıkmış, rüzgarın da etkisiyle yangın ormana yayılmıştı.
İhbar üzerine bölgeye, itfaiye ve orman ekipleri sevk edilmişti.
Ekiplerin müdahalesi sonucu 18 saat sonra kontrol altına alınan yangın yerine soğutma çalışmalarına başlandı.
Yangın sonrası zarar gören alanlarla ilgili hasar tespit çalışmaları sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ