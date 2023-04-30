Üye Girişi
Haberi Paylaş
Kahramanmaraş'ta çadır yangını

Kahramanmaraş'ta çadır yangını

3. Sayfa Haberleri

Kahramanmaraş'ta depremzede vatandaşların kaldığı çadırda çıkan yangın korkuttu.

Kahramanmaraş'ta depremzede vatandaşların kaldığı çadırda çıkan yangın korkuttu.

Yangın, Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Mahallesi Vali Saim Çotur İlkokulu yanındaki alanda çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangın bir anda büyüdü. Çevredekilerin müdahalesi ile söndürülemeyen yangına ihbar üzerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın diğer çadırlara sıçramadan söndürüldü.

Yangında can kaybı yaşanmazken, çadırlar kullanılamaz hale geldi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title