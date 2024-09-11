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Kahramanmaraş'ta Bir Kişi Su İstediği İçin Sopayla Dövülerek Öldürüldü

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Kahramanmaraş'ta bir kişi, su istediği için sopayla dövülerek öldürüldü. Ailesi adalet istiyor.

Kahramanmaraş'ta bir kişi fazla su istediği öne sürülerek sopayla dövülerek öldürüldü. Öldürülen Mesut Kazancı'nın (29) annesi, eşi ve yengesi gözyaşları içerisinde adalet istedi.

Edinilen bilgiye göre olay, Cuma günü meydana geldi. İddiaya göre, Mesut Kazancı (29) aracıyla Küçük Sanayi Sitesi'ne gitti ve aşırı susadığını belirterek, su içebileceği bir yer olup olmadığını sordu. Metal fabrikasında çalışan bir kişi, Kazancı'ya bir bardak su verdi. Su içtikten sonra, Kazancı bir şişe su daha istedi. Su veren kişi, Kazancı'nın talebine olumsuz yanıt verdi ve tartışma başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek, şahısların Kazancı'yı sopalarla dövmesine dönüştü. Bu anlar ise saniye saniye görüntülendi. Sopalarla dövülen Kazancı, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. 2 gün süren yaşam mücadelesinin ardından genç vatandaş hastanede hayatını kaybetti. Mesut Kazancı'nın 2 aylık çocuğu olduğu öğrenilirken, yaşanan olayın ardından ailesi konuştu.

"Yavruma 6 kişi saldırmışlar"

Mesut Kazancı'nın annesi Gül Kazancı, "Adalet istiyoruz, benim oğlum canice öldürüldü. Hunharca öldürmüşler yavrumu, dilim varmıyor yavrum bir bardak su için insan öldürülür mü? Bir anne olarak içim yanıyor. Niye bir bardak su için, bu olayı bana fabrika sahibi anlattı, yavrum anlatamadı doğruları bilemiyorum. Fabrika o görüntüleri kesintisiz ve tam verecek bana. 6 kişi bir çocuğa nasıl saldırır, bir su bardağı için 6 kişi nasıl yapıyorlar? Bunu yapan bir insan olabilir mi? 6 kişi bir kişiye nasıl saldırır, oğlumda müdahale edecek bir şey yok, elinde sopa yok. Yavruma 6 kişi saldırmışlar. Adalet yerini bulsun. Aile olarak bu işin arkasını bırakmayacağız, oğlum senin arkandayım" dedi.

"Evladımız oldu, bizi yalnız bıraktı"

Gözyaşları içerisinde adalet istediğini ifade eden Mesut Kazancı'nın eşi Sena Kazancı ise, "Bu canice ölümün adaletini istiyorum. Bu olayı yapanlar, delil saklayanlar, fabrikanın sahibi de delil saklıyormuş hepsinden şikayetçiyim. Biz 8 yıldır evlat acısı ile yandık, bize evladımız oldu bizi yalnız bıraktı. Yavrumu yetim bıraktılar onlar da dışarıda serbest gezmesinler" diye konuştu.

"Gencecik bir insanı bu hayattan kopardılar su için"

Yengesi Ebru Dalkıran ise, "Adaletin sağlanmasını istiyoruz. Kameradaki kadrajdaki herkes de aynı şekilde bizim gözümüzde suçludur. Gencecik bir insanı bu hayattan kopardılar su için" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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