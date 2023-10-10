Kahramanmaraş'ta bir haftada 62 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğünce il genelinde 2 Ekim ile 9 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda yakalanan 124 şüpheliden 62'si tutuklandı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğünce il genelinde 2 Ekim ile 9 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda yakalanan 124 şüpheliden 62'si tutuklandı.

Yayımlanan rapora göre, çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 102 şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapan 14 şahıs, ikamet ve işyerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 8 şahıs olmak üzere toplam 124 kişi yakalandı. Şüpheliler ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 62 şahıs tutuklandı. Bu çalışmalar esnasında 268 gram metamfetamin, 23 bin 289 sentetik ecza, 14 ruhsatsız tabanca ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Aynı zamanda trafik ekiplerince trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine sebep olan 159 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 58 araca ise abartı egzozdan işlem yapıldı. - KAHRAMANMARAŞ