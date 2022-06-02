Kahramanmaraş'ta bin 382 adet sikke ele geçirildi - Haberler

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Kahramanmaraş'ta bin 382 adet sikke ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kahramanmaraş'ta bin 382 adet sikke ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta jandarma ekiplerince durdurulan bir otomobilde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen bin 382 adet ait sikke ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta jandarma ekiplerince durdurulan bir otomobilde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen bin 382 adet ait sikke ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri, Türkoğlu ilçesi Cüceli Mahallesinde bir otomobili durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen bin 382 adet sikke ele geçirildi. Olayla ilgili otomobil sürücüsü K.Y. (42) hakkında adli işlem başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Jandarma Roma 3. Sayfa Haberler

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