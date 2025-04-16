Kahramanmaraş'ta Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bir kişi, bıçaklı kavgada hayatını kaybetti.

Olay, Afşin'in Afşinbey Mahallesi eski Afşin Yatılı Bölge Okulunun çevresinde meydana geldi. İddiaya göre, H.T. ile Erdinç Çiçek arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmada H.T., 22 yaşındaki Çiçek'i bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırılan yaralı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri şüpheli H.T. ile yanındaki bir kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ