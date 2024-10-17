Kahramanmaraş'ta Beton Mikseri Yol Dökümüne Devam Etti

Kahramanmaraş'ta beton döküm bölümünü kapatmadan ilerleyen mikserden yola harç döküldü. O anları cep telefonu ile görüntüleyen vatandaş, "Yolları mahvetti, dökerek gidiyor" diyerek tepkisini dile getirdi.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen iki büyük deprem sonrası artan inşaat çalışmaları devam ediyor. İş makinaları ve beton mikserlerinin yoğunlukla çalıştığı şehirde bir beton mikseri, içindeki harcı karayoluna dökerek ilerledi. O anlar ise beton mikserinin arkasında seyreden otomobildeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. O anları görüntüleyen vatandaş, "Yolları mahvetti, dökerek gidiyor" diyerek tepkisini dile getirdi. Beton mikseri ise harcı dökerek yoluna devam etti. - KAHRAMANMARAŞ