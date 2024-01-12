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Kahramanmaraş'ta bebek maması kabına uyuşturucu saklayan şüpheli tutuklandı

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Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Pazarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Pazarcık ilçesinde durdurulan şehirlerarası otobüste yapılan aramada M.M.Y. isimli şahsın, bebek maması içerisine uyuşturucu sakladığı belirlendi. Yapılan aramalarda bebek maması kaplarına gizlenmiş vaziyette toplam 566,42 gram uyuşturucu ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta bebek maması kabına uyuşturucu saklayan şüpheli tutuklandı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Pazarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Pazarcık ilçesinde durdurulan şehirlerarası otobüste yapılan aramada M.M.Y. isimli şahsın, bebek maması içerisine uyuşturucu sakladığı belirlendi.

Yapılan aramalarda bebek maması kaplarına gizlenmiş vaziyette toplam 566,42 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Kahramanmaraş Güvenlik Adliye Uyuşturucu Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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