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Kahramanmaraş'ta Balıkçıyı İtfaiye Kurtardı

Kahramanmaraş'ta Balıkçıyı İtfaiye Kurtardı
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Kahramanmaraş'ta balık tutmak için Kılavuzlu Baraj göletine giren bir kişi, su seviyesinin yükselmesiyle mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri, vatandaşın yardımına koşarak onu kurtardı. Kurtarılan kişinin sağlık durumu iyi.

Kahramanmaraş'ta balık tutarken suların yükselmesi sld baraj göletinde mahsur kalan vatandaşı itfaiye kurtardı.

Edinilen bilgiye göre olay, Onikişubat ilçesindeki Kılavuzlu Baraj göletinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir vatandaş, balık tutmak için baraj göletindeki bir alana girdi. Su seviyesinin yükselmesi ile bulunduğu bölgede mahsur kalan vatandaşın yardımına itfaiye yetişti. Ekipler tarafından amatör balıkçı bulunduğu yerden kurtarıldı. Kurtarılan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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