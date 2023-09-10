Kahramanmaraş'ta Bakır Kablo Hırsızlığı Yapan 7 Şüpheli Tutuklandı
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Türkoğlu ilçelerinde gerçekleşen bakır kablo hırsızlığı olaylarına ilişkin yapılan çalışmalar sonucunda 7 şüpheli tutuklandı. Jandarma ekipleri, operasyonla birlikte 930 kilogram bakır tel ele geçirdi.
Kahramanmaraş'ta bakır kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 7 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), Pazarcık ve Türkoğlu ilçelerinde, bakır kabloların çalınması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, fiziki ve teknik çalışmanın ardından kimlikleri belirlenen S.K. (30), M.Ş.S. (28), H.H.D. (29), E.K. (27), A.K. (28), Y.K. (29) ve H.E'yi (40) operasyonla yakaladı.
Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kabloların satıldığı hurdacıda arama yapan ekipler, 930 kilogram bakır tel ele geçirdi.