Kahramanmaraş'ta Bahçede Yangın
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir bahçede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Rüzgar nedeniyle devrilen elektrik direği yangının sebebi olarak gösteriliyor.
Kahramanmaraş'ta bir bahçede çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, Dulkadiroğlu ilçesi Bulanık Mahallesi'ndeki bir bahçede çıktı. Etkili rüzgar sonrası elektrik direğinin devrilmesi sonucu çıktığı belirtilen yangına, ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrol altına aldığı yangında soğutma çalışmalarının yapıldığı öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ