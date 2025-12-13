Otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan genç kız toprağa verildi

Kahramanmaraş'ta ayrıldığı erkek arkadaşı tarafından takip edilerek evinin olduğu siteye geldiğinde aracında öldürülen genç kız gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, merkez Onikişubat İlçesi Tekerek Mahallesi Piri Ahmetoğlu Sitesi girişinde meydana geldi. İddiaya göre, İ.T.K. (23), 46 ADN 340 plakalı otomobil ile sitenin otoparkına girmeye çalışan Sultan Değirmenci'yi (22) silahla vurarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kızın kullandığı otomobilinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ise olay sonrası kaçan şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı. Şüphelinin eylemi gerçekleştirmek için Değirmenci'yi aracıyla takip ettiği ileri sürüldü.

Silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Değirmenci'nin naaşı Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık, Araştırma ve Uygulama Hastanesi morgundan alınarak Pazarcık İlçesi Karaköyük Mahallesine getirildi. Karaköyük Mahalle Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından genç kız gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ