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Kahramanmaraş'ta Atık Lastik Yangını Kontrol Altına Alındı

Kahramanmaraş'ta Atık Lastik Yangını Kontrol Altına Alındı
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Kahramanmaraş'taki Küçük Sanayi Sitesi mevkiinde çıkan atık lastik yangını, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangının sebebine ilişkin polis tarafından inceleme başlatıldı.

Kahramanmaraş'ta atık lastik yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın Küçük Sanayi Sitesi mevkiindeki lastik yangını çıktı. Lastiklerin yandığını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekipler kısa sürede olay yerine gelerek yangını söndürdü. Polis yangının sebebini belirlemek için inceleme başlattı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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