Kahramanmaraş'ta Atık Lastik Yangını Kontrol Altına Alındı
Kahramanmaraş'taki Küçük Sanayi Sitesi mevkiinde çıkan atık lastik yangını, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangının sebebine ilişkin polis tarafından inceleme başlatıldı.
Kahramanmaraş'ta atık lastik yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın Küçük Sanayi Sitesi mevkiindeki lastik yangını çıktı. Lastiklerin yandığını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekipler kısa sürede olay yerine gelerek yangını söndürdü. Polis yangının sebebini belirlemek için inceleme başlattı. - KAHRAMANMARAŞ