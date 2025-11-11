Kahramanmaraş'ta Asansör 6. Kattan Düştü: 1 Yaralı

Kahramanmaraş'ta bir apartmandaki asansörün 6. kattan yere çakılması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Onikişubat ilçesi 5 Nisan Mahallesi Kuzey Çevre Yolu üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle binanın 6. katındaki asansör eksi üçüncü kata düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile asansördekiler dışarı çıkarıldı. 5 kişinin olduğu öğrenilen asansörde 1 kişinin ayağının kırıldığı belirtildi. - KAHRAMANMARAŞ