Kahramanmaraş'ta aranan hükümlü yakalandı - Haberler

Kahramanmaraş'ta aranan hükümlü yakalandı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kahramanmaraş'ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Kahramanmaraş'ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan 12 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Y.A. (21) isimli şahsı Onikişubat ilçesi Karacaoğlan Mahallesi'nde olduğunun tespit ederek yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAHRAMANMARAŞ
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa