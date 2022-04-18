Kahramanmaraş'ta aranan hükümlü yakalandı

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan' 19 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan S.D.(31) isimli şahsın Onikişubat ilçesi Oruç Reis Mahallesinde olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan S.D. emniyetteki ve adliyedeki işlemleri sonrasında cezaevine teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa