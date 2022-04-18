Kahramanmaraş'ta aranan hükümlü yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kahramanmaraş'ta aranan hükümlü yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta aranan hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş'ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan' 19 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan S.D.(31) isimli şahsın Onikişubat ilçesi Oruç Reis Mahallesinde olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan S.D. emniyetteki ve adliyedeki işlemleri sonrasında cezaevine teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta aranan hükümlü yakalandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title