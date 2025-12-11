Kahramanmaraş'ta aranan 253 şahıs yakalandı
Kahramanmaraş'ta Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 253 kişi yakalandı, 14'ü tutuklandı. Operasyonlarda ruhsatsız silahlar da ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahıslara yönelik kapsamlı operasyonlar düzenlendi. Yürütülen operasyonlarda 253 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Çeşitli suçlardan 14 şüpheli tutuklandı. Cezaevine teslim edilenler arasında istismar suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ş.'de olduğu belirtildi.
Yapılan çalışma çerçevesinde ekiplerin, ruhsatsız 2 adet silahta ele geçirdiği öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa