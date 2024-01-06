Üye Girişi
Haberler

Kahramanmaraş'ta aranan 2 şahıs yakalandı

Güncelleme:
Abone Ol

Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 2 şahıs, saklandıkları evlerde yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu ticareti ve silahlı yağma suçlarından aranan şahıslar yakalandı.

Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 2 şahıs, saklandıkları evlerde yakalandı.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Motorlu Asayiş Timi tarafından aranan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Bu çalışmalar neticesinde Onikişubat İlçesi Dönüklü Mahallesinde uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.Y. (36), Dönüklü Mahallesinde saklandığı evde yakalandı.

Bunun yanında silahlı yağma suçundan 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan bir diğer şahıs M.N.D. (35) Sarıçukur Mahallesinde bir bağ evinde saklandığı yerde yakalandı.

Her iki hükümlü, jandarma ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Kahramanmaraş Jandarma Cezaevi Yakalama Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title