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Kahramanmaraş'ta Apartmanda Yangın Çıktı

Kahramanmaraş'ta Apartmanda Yangın Çıktı
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki bir apartmanın depo kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevreye yayılmadan söndürüldü. Yangın, maddi zarara yol açtı.

Kahramanmaraş'ta bir apartmanın depo kısmından yükselen alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, merkez Onikişubat ilçesi Selçuklu Mahallesi'ndeki bir apartmanın zemin katındaki depoda çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangını fark edenler itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Ekipler, yangını çevreye yayılmadan söndürdü.

Yangın maddi zarara neden oldu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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