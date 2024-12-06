Kahramanmaraş'ta Apartman Dairesinde Yangın
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Tekerek Mahallesi'nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen bir kişi sağlık ekiplerine teslim edildi.
Kahramanmaraş'ta çıkan ikamet yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, Onikişubat ilçesi Tekerek Mahallesinde bir apartman dairesinde çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen bir kişi sağlık ekiplerine teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ