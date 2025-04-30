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Kahramanmaraş'ta Anne ve Kızına Otomobil Çarptı

Kahramanmaraş'ta Anne ve Kızına Otomobil Çarptı
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Kahramanmaraş'ta karşıdan karşıya geçmeye çalışan anne E.O. ve kızı A.O.'ya hafif ticari araç çarptı. Anne ağır yaralanırken, kızının bacağı kırıldı. Kazada hayati tehlike sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hafif ticari araç anne ve kızına çarptı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta karşıdan karşıya geçmeye çalışan anne ve kızına otomobil çarptı. Kazada anne ağır yaralanırken, kızının ise bacağı kırıldı.

Kaza, merkez Onikişubat ilçesi 5 Nisan Mahallesi Köle Hafız Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Y. idaresindeki 68 BF 852 plakalı Fiat marka otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan anne E.O ve kızı A.O.'ya çarptı. Çarpmanın etkisi ile anne ve kızı savrulurken,

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, tedavileri için hastaneye sevk edilirken anne E.O.'nun hayati tehlikesinin devam ettiği, kızının ise bacağının kırıldığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METEHAN NAZLI - 3.Sayfa
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