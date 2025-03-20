Kahramanmaraş'ta Ambulans Kazası: 3 Sağlık Görevlisi Yaralı

Kahramanmaraş'ta ambulans yoldan çıkarak kaza yaptı, 3 sağlık görevlisi yaralandı.

Kaza, Elbistan-Nurhak karayolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 46 BL 658 plakalı ambulans seyir halindeyken, karlı yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kaza yaptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansta bulunan 3 sağlık görevlisini araçtan itfaiye ekipleri çıkarttı. Yaralı sağlıkçılar, başka bir ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ