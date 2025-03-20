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Kahramanmaraş'ta Ambulans Kazası: 3 Sağlık Görevlisi Yaralı

Kahramanmaraş'ta Ambulans Kazası: 3 Sağlık Görevlisi Yaralı
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Kahramanmaraş'ta karlı yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir ambulans kaza yaptı. Kazada 3 sağlık görevlisi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ta ambulans yoldan çıkarak kaza yaptı, 3 sağlık görevlisi yaralandı.

Kaza, Elbistan-Nurhak karayolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 46 BL 658 plakalı ambulans seyir halindeyken, karlı yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kaza yaptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansta bulunan 3 sağlık görevlisini araçtan itfaiye ekipleri çıkarttı. Yaralı sağlıkçılar, başka bir ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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