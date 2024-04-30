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Kahramanmaraş'ta Ahşap Mobilya Fabrikasında Yangın

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Kahramanmaraş'ta bulunan bir ahşap mobilya fabrikasında çıkan yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Yangın kontrol altına alınmış olsa da soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta ahşap mobilya fabrikasındaki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Yangında soğutma çalışmalarının sürdüğü görüldü.

Yangın dün gece geç saatlerde Onikişubat ilçesinde faaliyet gösteren ahşap mobilya üretim yapan bir fabrikada çıkmıştı. Bölgeden yapılan çok sayıda ihbar üzerine itfaiye, orman ve emniyet teşkilatlarının ekipleri olay yerine sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince 60'ın üzerinde personelle müdahale edilen yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Soğutma işlemlerinin sürdüğü yangının boyutu ise gün ağarınca ortaya çıktı.

Dron ile görüntülenen fabrikada ekiplerin soğutma yaptığı ve fabrikanın bir kısmınadki zarar görüldü. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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