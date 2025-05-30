Kahramanmaraş'ta Ağabey Kardeşini Vurarak Ölüme Sebep Oldu

Kahramanmaraş'ta Ağabey Kardeşini Vurarak Ölüme Sebep Oldu
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Kahramanmaraş'ta Ağabey Kardeşini Vurarak Ölüme Sebep Oldu
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Kahramanmaraş'ta iş yerine gelen bir kişiye ateş eden 22 yaşındaki M.K., yanlışlıkla 16 yaşındaki kardeşi Ömer K.'yi vurdu. Hastaneye kaldırılan genç, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta feci olay: İş yerine gelen şahsa ateş etti, kardeşini vurdu

Vurulan şahıs hastanede hayatını kaybetti

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta meydana gelen olayda başkasına silahı ile ateş eden ağabey, 16 yaşındaki kardeşinin ölümüne neden oldu.

Olay, merkez Onikişubat ilçesine bağlı kırsalda bulunan Selimiye Mahallesi'ndeki bir bakkal da meydana geldi. İddiaya göre,22 yaşındaki şüpheli M.K. iş yerine gelen bir kişiye henüz bilinmeyen bir nedenle silahıyla ateş etti. Kurşun orada bulunan şüphelinin kardeşi Ömer K. isabet etti. Ağır yaralanan kardeş bir araçla Kahramanmaraş Devlet Hastanesi Acil Servisine getirildi. Yaralı genç burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şüpheli ağabey M.K. ise hastaneye gelince polis tarafından yakalanarak gözaltına alınıp jandarmaya teslim edildi.

Jandarma ekiplerinin olay yerinde inceleme yaptığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA KUTLU - 3.Sayfa
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