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Kahramanmaraş'ta Açık Hava Toplantıları Yasaklandı

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Kahramanmaraş il genelinde yapılacak açık hava toplantıları 25 Aralık tarihine kadar yasaklandı. Yasaklama kararı, kamu düzeninin korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla alındı.

Kahramanmaraş'ta il genelinde yapılacak açık hava toplantıları 25 Aralık tarihine kadar yasaklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Kahramanmaraş ili sınırları içerisinde kamu düzeninin bozulmaması, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla; 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. Maddesi, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi doğrultusunda, siyasi partilerin yapacakları programlar ile toplum yararına yapılacak etkinlikler hariç olmak üzere, il genelinde yapılacak açık hava toplantıları, 15/12/2023 günü saat 00.01'den 25/12/2023 günü saat : 23.59'a kadar 11 gün süreyle yasaklanmıştır" denildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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