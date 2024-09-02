Kahramanmaraş'ta 96 kişi yakalandı, 51'i tutuklandı

Kahramanmaraş'ta polis ekiplerinin son 1 haftada yaptıkları çalışmalar kapsamında yakalanan 96 şahıstan 51'i tutuklandı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü'nce il genelinde son 1 haftada Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde icra edilen operasyonlar kapsamında; çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 54 şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapan 4 şahıs, ikamet ve işyerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 38 şahıs olmak üzere toplam 96 kişi yakalandı. Adli makamlara sevk edilen 96 şahıstan 51'i tutuklandı.

Yapılan çalışmalar esnasında, 135,71 gram metamfetamin, 55,72 gram esrar, 145,7 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 3,33 gram skunk, 894 adet sentetik ecza, 16 adet ruhsatsız tabanca ve 7 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Ayrıca, trafik ekiplerince trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine sebep olan; 169 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 86 araca abartı egzozdan, 370 şahsa sürücü belgesiz araç kullanmaktan işlem yapıldı. - KAHRAMANMARAŞ