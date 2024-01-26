Üye Girişi
Haberler

Kahramanmaraş'ta 90 yaşındaki kadının kaldığı konteynerde yangın çıktı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, 90 yaşındaki bir kadının kaldığı konteynerde çıkan yangında yaşlı kadın ve engelli torunu son anda kurtarıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kahramanmaraş'ta 90 yaşındaki kadının kaldığı konteynerde yangın çıktı. Yaşlı kadın ve engelli torunu konteynerden son anda çıkartılırken, yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Afşin ilçesi Akçırı Mahallesi'nde, Elif Böke'nin (90) kaldığı deprem konteynırda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Mahalleli ise yangın büyümeden 90 yaşındaki kadını ve 20 yaşındaki engelli torununu konteynerden çıkarttı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatılırken konteyner kullanılamaz hale geldi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kahramanmaraş İtfaiye Engelliler Kurtarma İtfaiye 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

CHP Çekmeköy adayı kim oldu? 2024 Yerel Seçimler CHP İstanbul Çekmeköy adayı açıklandı mı? CHP Beykoz adayı kim oldu? 2024 Yerel Seçimler CHP İstanbul Beykoz adayı açıklandı mı? CHP Ataşehir adayı kim oldu? 2024 Yerel Seçimler CHP İstanbul Ataşehir adayı açıklandı mı? CHP Adalar adayı kim oldu? 2024 Yerel Seçimler CHP İstanbul Adalar adayı açıklandı mı? CHP Şile adayı kim oldu? 2024 Yerel Seçimler CHP İstanbul Şile adayı açıklandı mı? CHP Zeytinburnu adayı kim oldu? 2024 Yerel Seçimler CHP İstanbul Zeytinburnu adayı açıklandı mı? CHP Şişli adayı kim oldu? 2024 Yerel Seçimler CHP İstanbul Şişli adayı açıklandı mı? CHP Sultangazi adayı kim oldu? 2024 Yerel Seçimler CHP İstanbul Sultangazi adayı açıklandı mı? CHP Silivri adayı kim oldu? 2024 Yerel Seçimler CHP İstanbul Silivri adayı açıklandı mı? CHP Sarıyer adayı kim oldu? 2024 Yerel Seçimler CHP İstanbul Sarıyer adayı açıklandı mı? CHP Küçükçekmece adayı kim oldu? 2024 Yerel Seçimler CHP İstanbul Küçükçekmece adayı açıklandı mı? CHP Kâğıthane adayı kim oldu? 2024 Yerel Seçimler CHP İstanbul Kâğıthane adayı açıklandı mı? CHP Güngören adayı kim oldu? 2024 Yerel Seçimler CHP İstanbul Güngören adayı açıklandı mı? CHP Gaziosmanpaşa adayı kim oldu? 2024 Yerel Seçimler CHP İstanbul Gaziosmanpaşa adayı açıklandı mı? CHP Fatih adayı kim oldu? 2024 Yerel Seçimler CHP İstanbul Fatih adayı açıklandı mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title