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Kahramanmaraş'ta 86 saat sonra iki kişiye sağ olarak ulaşıldı

3. Sayfa Haberleri

Kahramanmaraş'ta 86 saat sonra iki kişiye sağ olarak ulaşıldı

Kahramanmaraş'ta enkaz altında 86 saat kalan bir kadın ve bir erkek sağ olarak çıkarıldı.

Kahramanmaraş'ta enkaz altında 86 saat kalan bir kadın ve bir erkek sağ olarak çıkarıldı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Ali Sezai Caddesi Hacı Lütfü Pak apartmanında bir kadın ve bir erkek depremzede 86 saatin ardından sağ olarak enkaz altından çıkartıldı. Bölgedeki arama-kurtarma çalışmaları profesyonel ekiplerce devam ediyor. - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş 3. Sayfa Haberler

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