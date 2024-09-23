Üye Girişi
Haberler

Kahramanmaraş'ta 84 Şüpheli Yakalandı, 33'ü Tutuklandı

Kahramanmaraş'ta 84 Şüpheli Yakalandı, 33'ü Tutuklandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda 84 kişi yakalandı. Bunlardan 33'ü tutuklanırken, çeşitli suçlara karışan şahısların yanı sıra uyuşturucu ticareti ve hırsızlık olaylarına karışanlar da bulundu. Operasyonlarda, uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta polis ekiplerinin son 1 haftada yaptıkları çalışmalar kapsamında yakalanan 84 şüpheliden 33'ü tutuklandı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğünce il genelinde 16-23 Eylül tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyonlar yapıldı. Yapılan operasyonlar sonucunda, çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 62 şahıs, uyuşturucu ticareti yapan 5 şahıs, ikamet ve işyerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 17 şahıs olmak üzere toplam 84 kişi yakalanarak adliyeye sevk edilirken 33 şahıs tutuklandı.

Bu çalışmalar çerçevesinde 132,55 gram metamfetamin, 29,36 gram esrar, 260,24 gram bonzai, 306 sentetik ecza, 11 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Ayrıca, trafik ekiplerince trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine sebep olan 130 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 82 araca abartı egzozdan, 566 şahsa sürücü belgesiz araç kullanmaktan işlem yapıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Uyuşturucu Hırsızlık Politika Güvenlik 3-sayfa trafik Polis Suç

Adalet Bakanı Tunç'tan Narin açıklaması: Tespit edilen yeni kamera görüntüleri var

"Tespit edilen yeni kamera görüntüleri var"

 Ümraniye'de kadın polisin vurulduğu anlar kamerada! Belindeki silahı kapıp art arda ateşlemiş

Kadın polisin şehit olduğu saldırı kamerada! Belindeki silahı kapıp art arda ateşlemiş

 'Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?' anketi! Aradaki farkı görenler büyük şaşkınlık içerisinde

Anket yapıldı, aradaki farkı görenler büyük şaşkınlık içerisinde
İsrail'den Lübnan için katliam emri: Binaları derhal boşaltın, bomba yağdıracağız

Katliam emrini verdiler: Binaları derhal boşaltın, bomba yağdıracağız
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şeyda Yılmaz kimdir, kaç yaşındaydı? Şehit Polis Şeyda Yılmaz olayı nedir, nasıl öldü? SÜPER LİG 7. HAFTA MAÇLARI Süper Lig 7. Hafta maçları ne zaman başlayacak, hangi gün? Gaziantepspor- Trabzonspor maçı ne zaman? Gaziantepspor- Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda şifresiz mi? BUGÜN ATV CANLI YAYIN İZLE 2024! Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm neler oldu? BİM AKTÜEL KATALOĞU (27 EYLÜL) Bim'de hangi aktüel ürünler var? 27 Eylül Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek? BİM AKTÜEL KATALOĞU (25 EYLÜL) Bim'de hangi ürünler var? 25 Eylül Çarşamba günü Bim'e hangi ürünler gelecek? Gelendost Belediye Başkanı kimdir? Isparta Gelendost Belediye Başkanı Mustafa Özmen kim, kaç yaşında? Yunus Emre Geçti kimdir? Ümraniye'de polis memurunu öldüren Yunus Emre kaç yaşında, sabıka kaydı var mı? Benzine zam var mı? 23 Eylül güncel yakıt fiyatları! Motorin, LPG fiyatları ne kadar oldu? A101 AKTÜEL KATALOĞU 21- 27 EYLÜL A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? CANLI ALTIN KURU | 23 Eylül çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });