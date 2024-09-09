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Kahramanmaraş'ta 80 şüpheli yakalandı, 566 uyuşturucu hap ele geçirildi

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Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 1 haftada yaptığı çalışmalarla çeşitli suçlardan aranan 80 şüpheliyi yakaladı ve 566 uyuşturucu hap ele geçirdi. Ayrıca, 8 ruhsatsız tabanca ve 3 ruhsatsız tüfek de ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 1 haftada yaptığı çalışmalarla çeşitli suçlardan aranan 80 şüpheli yakaladı, 566 uyuşturucu hap ele geçirdi

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince bir haftada yaptığı çalışmalarla suçlulara göz açtırmadı. Yapılan uygulamalarda 8 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Öte yandan yapılan asayiş uygulamalarında 289, 64 gram uyuşturucu madde, 566 uyuşturucu hap ele geçirilirken aynı zamanda trafik ekiplerince 206 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 77 araca abartı egzozdan ve 403 kişiye ise ehliyetsiz araç kullanmaktan cezai işlem uygulandı. Huzuru sağlamak amacıyla yapılan yapılan Genel Bilgi Taramasında (GBT) ise çeşitli suçlardan aranan 80 şahıs yakalanırken bunlardan 39'u tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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