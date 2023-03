Kahramanmaraş'ta 8 katlı binanın kontrollü yıkımı böyle görüntülendi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta çevrede güvenlik riski oluşturan hasarlı yapıların kontrollü yıkımı sürüyor. Bölgede devam eden çalışmalarda 8 katlı binanın yıkıldığı anlar ise kameralara yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin hasar verdiği binaların kontrollü yıkım çalışmaları sürüyor. Sandalzade Bulvarı üzerindeki 8 katlı Hacı Bayram Kirişçi apartmanı da kontrollü olarak yıkıldı. İş makinalarıyla yapılan yıkım esnasında polis ekiplerince çevrede güvenlik önlemleri alındı. Bazı vatandaşlar da cep telefonu kameralarıyla binanın yıkım anını görüntüledi.

"Bina görevini yaptı, can kaybımız olmadı"

Binanın alt katında giyim üzerine iş yeri bulunan Yusuf Hekimoğlu, "Deprem anında zaten biz evimizdeydik ama iş yerimizi merakımızdan geldik. Can kaybı olmadığı için bina görevini yaptı. Binamızın yıkılması da uzun sürdü. Yarım saatten bu yana bekliyoruz ne olacak diye. Şuanda da bir sıkıntı olmadı çok şükür. İstenildiği gibi yıkıldı binamız. Bir can kaybımız olmadı en mutlu olduğumuz tarafta öyle. Ekipler görevini yaptı insanları uzaklaştırdı. Zarar olmadı insanlardan can kaybı olmadı. Güvenlik görevlisi arkadaşlarımız da gereğini yaptı" dedi.